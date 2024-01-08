Медведев ожидает экспорт "майдана" с Украины в Германию

По мнению зампреда Совбеза России, в случае продолжения поддержки Берлином Киева "весьма сомнительно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц продержится"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек экспорт "майдана" с Украины в Германию в случае продолжения поддержки Берлином киевского режима.

"Забастовки в Германии: фермеры заблокировали большую часть страны. Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие - "майдан" - в Берлин", - написал политик в Х. Пост опубликован на английском языке.

По мнению Медведева, в случае продолжения такой поддержки "весьма сомнительно, что [канцлер ФРГ Олаф] Шольц" продержится". "Мы следим за этим со злостным интересом", - заключил замглавы Совбеза.

В конце 2023 года сообщалось, что правительство Германии было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Часть статей экономии коснулись фермеров, в том числе в части скидок на дизель и налоговых льгот.

В ответ на это глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид призвал к проведению забастовок с 8 января в знак протеста против запланированной отмены налоговых льгот. Кроме того, 7 января профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении на следующей неделе общенациональной забастовки, которая грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии. Профсоюз требует повышения заработной платы для машинистов и сокращение времени рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно.