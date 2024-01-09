Россиянин признал в суде США вину в попытке финансирования террористов

Мурату Курашеву может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф на сумму до $250 тыс., отметили в американском Министерстве юстиции

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Гражданин России Мурат Курашев в суде США признался в том, что пытался оказать финансовую поддержку международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Об этом сообщило в понедельник американское Министерство юстиции.

Как следует из заявления ведомства, проживающий в городе Сакраменто (штат Калифорния) 36-летний Курашев "с июля 2020 года по февраль 2021 года при помощи сервисов денежных переводов направил около $13 тыс. двум курьерам организации, которая собирала деньги для "Хайят Тахрир аш-Шам", - отметили в Минюсте.

Курашеву может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф на сумму до $250 тыс. Вынесение приговора запланировано на 18 марта.

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Решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 г. организация "Хайят Тахрир аш-Шам" признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.