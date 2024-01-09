В правительстве Хакасии переназначили еще двух министров

Речь идет о министрах сельского и лесного хозяйств Сергее Труфанове и Олеге Матвиенко

ТАСС, 9 января. Министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов и министр лесного хозяйства республики Олег Матвиенко переназначены на свои посты, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Формирование правительства республики после переизбрания главы региона Валентина Коновалова началось в конце ноября 2023 года. Тогда были назначены заместители главы республики и министр финансов региона. Позднее были назначены руководители Минэкономразвития, Минтруда, Минспорта, управления ГО и ЧС и двух госкомитетов.

"Еще два министра в правительстве Хакасии сохранили свои посты. Это Сергей Труфанов и Олег Матвиенко. Сергей Труфанов по решению главы Хакасии Валентина Коновалова продолжит руководить Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики. На этом посту он, напомним, работает с февраля 2019 года. Олега Матвиенко глава региона переназначил на должность министра лесного хозяйства Хакасии. Напомним, возглавил он новый орган исполнительной власти - Минлес - в феврале 2023 года, а в марте был утвержден в этой должности", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, в республике уже назначены 13 членов правительства, осталось назначить и переназначить еще 8 руководителей министерств и ведомств. Полностью с учетом изменившейся структуры органов исполнительной власти правительство Хакасии будет сформировано в феврале.

Выборы глав региона и нового состава парламента республики прошли в единый день голосования в сентябре 2023 года. Главой республики был переизбран действующий руководитель региона Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ. По итогам выборов в Верховный совет Хакасии в сентябре этого года "Единая Россия" получила 34 из 50 мест в парламенте, 14 мандатов достались КПРФ, 2 - ЛДПР.