ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента РФ

Он выразил надежду на то, что президентская кампания послужит консолидации общества

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ на пост главы государства. Решение приняли на заседании комиссии.

Как отметила на заседании член ЦИК Людмила Маркина, оснований для отказа в регистрации у комиссии нет. Решение было принято единогласно, после чего председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Харитонову удостоверение кандидата, поздравив его с регистрацией.

Харитонов в свою очередь выразил надежду на то, что президентская кампания послужит консолидации общества. "Чтобы мы с вами убедились, что Россия навсегда будет крепким и могучим государством, а наш многонациональный народ всегда был бы гарантом стабильности и социально-экономического развития нашей любимой России", - сказал политик, поблагодарив ЦИК и свою партию, выразив надежду, что все программы кандидатов будут учтены тем, кто победит на выборах.

"Мы со своей стороны обещаем, что все программы, все, что от нас зависит, по нашей линии, в зависимости от нашей компетенции - все будет доведено до наших граждан", - заверила Памфилова.

Харитонов был выдвинут в президенты на съезде КПРФ 23 декабря, а 27 декабря подал документы на участие в выборах в ЦИК. КПРФ - парламентская партия, поэтому ее представителю не нужно собирать подписи для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.

Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом на выборах президента РФ, до этого ЦИК зарегистрировал кандидатуры лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова.