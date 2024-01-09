Посол РФ в Сеуле передал копии верительных грамот в МИД Южной Кореи

По данным посольства, стороны выразили намерение прилагать усилия в интересах развития двусторонних отношений

СЕУЛ, 9 января. /ТАСС/. Новый посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев вручил копии верительных грамот руководителю протокольной службы Министерства иностранных дел Республики Корея Ким Тхэ Чжину. Соответствующая информация опубликована на странице посольства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В ходе встречи, прошедшей в теплой дружественной атмосфере, стороны выразили общее намерение прилагать усилия в интересах развития двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

7 декабря был опубликован указ, подписанный президентом РФ, о назначении Зиновьева послом. До этого он занимал пост директора первого департамента Азии МИД РФ.

Зиновьеву еще предстоит вручить верительные грамоты президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю.