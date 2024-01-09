ЦИК выделил 25 избиркомам дополнительно 12,3 млн рублей для организации выборов

Зампред ЦИК Николай Булаев уточнил, что "предлагается к распределению дополнительно 12,3 млн рублей для того, чтобы избирательные комиссии, которые заявили потребности в дополнительном выделении денег, могли приобрести и специальные кабины, и лупы, и так далее"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании принял решение о выделении избирательным комиссиям 25 регионов дополнительно 12,3 млн рублей для организации голосования на выборах президента РФ.

"Мы неоднократно говорили о том, как важно оснастить избирательные участки, продолжать оснащение избирательных участков специальным технологическим оборудованием, позволяющим людям проголосовать при любых обстоятельствах. В данном случае поступили заявки от 25 субъектов РФ, обоснованность этих заявок была проверена тщательным образом планово-финансовым управлением", - заявил на заседании зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

Он уточнил, что "предлагается к распределению дополнительно 12,3 млн рублей для того, чтобы избирательные комиссии, которые заявили потребности в дополнительном выделении денег, могли приобрести и специальные кабины, и лупы, и так далее". "Мне представляется важным отметить, что в перечне данных субъектов находятся три субъекта РФ - Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика и Запорожская область", - добавил он.

Согласно постановлению ЦИК, избирательной комиссии ДНР выделено 280,4 тыс. рублей, избиркому ЛНР - 813,7 тыс. рублей, а избиркому Запорожья - более 1,6 млн рублей. "Эти три комиссии запросили тоже дополнительные средства в объеме более 2 млн рублей, они здесь предусмотрены. Сейчас очень важно провести своевременную закупку оборудования, обучить избирательные участковые комиссии пользоваться этим оборудованием", - пояснил Булаев.

Со своей стороны председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что очень многое сделано для закупки спецоборудования для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями. "Это оборудование тоже закуплено <…>. У нас почти 95% участков, которые находятся на первых этажах, все это огромная работа. Это дополнительное финансирование тоже работает именно на это", - резюмировала она.

Центризбирком России получил из федерального бюджета на проведение президентской избирательной кампании 33 млрд 233,8 млн рублей. Из них для нижестоящих избирательных комиссий была предусмотрена большая часть - 32 млрд 846,7 млн рублей, государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей, ЦИК должен был распределить 170 млн рублей. У ЦИК на исполнение своих полномочий в период кампании оставалось 217,1 млн рублей. Выборы президента России пройдут 15-17 марта.