Министр по делам хаджа Саудовской Аравии посетит Россию в 2024 году

Это будет первый визит Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с сенатором Ильясом Умахановым обсудила с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфиком бен Фаузан ар-Рабиа вопросы организации паломничества российских мусульман в 2024 году. В ходе встречи министр подтвердил намерение впервые посетить Россию в 2024 году, сообщает пресс-служба СФ.

"На полях конференции (посвященной опыту организации хаджа в разных странах - прим. ТАСС) состоялась встреча с министром по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком ар-Рабиа. Основной темой беседы стала организация паломничества российских мусульман к святым местам, находящимся на территории Саудовской Аравии, в рамках большого и малого хаджа", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе встречи, сказал Умаханов, затронули вопросы воздушного сообщения, транспортного и медицинского обслуживания, а также размещения паломников. "По итогам встречи подписано соглашение об условиях совершения хаджа российскими паломниками в 2024 году. Также министр подтвердил намерение впервые посетить Россию в этом году", - отметили в пресс-службе Совфеда.

Кроме того, в ходе визита сенаторы встретились с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой. "Собеседники обсудили развитие сотрудничества России и мусульманских стран. Генеральный секретарь ОИС подтвердил настрой организации на активную работу с РФ и выразил готовность государств-членов участвовать в международных форумах, проводимых Россией, включая саммит Россия - Африка, Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum", Евразийский женский форум", - говорится в сообщении.

Международная конференция прошла в городе Джидда (Саудовская Аравия). В состав российской делегации помимо Умаханова, который является уполномоченным по делам хаджа комиссии по вопросам религиозных объединений правительства РФ, вошли зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев, член комитета СФ по обороне и безопасности Крым Казаноков, руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев. В конференции участвовали представители органов государственной власти, финансовых структур, крупных международных и региональных компаний по работе с паломниками из более 80 стран.

Хадж - один из столпов ислама, обязательное паломничество мусульман в Мекку и Медину, основным событием которого является Ид аль-Адха (один из двух главных исламских праздников).