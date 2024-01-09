В СФ отметили активизацию кампании Запада по дискредитации выборов в России

Комиссия СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ привела примеры публикаций, в которых содержатся бездоказательные обвинения в "принуждении и незаконном сборе подписей" в поддержку выдвижения Владимира Путина

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Члены комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ фиксируют активизацию информационной кампании недружественных стран по дискредитации президентских выборов, которые пройдут в России в марте 2024 года.

"Рабочая группа комиссии фиксирует ожидаемую активизацию недружественными странами информационной кампании по попыткам дискредитации президентских выборов в России. Через спонсируемые Западом медиаресурсы, подконтрольные СМИ и иностранных агентов распространяются огульные обвинения и оценки, направленные на формирование негативного отношения к избирательной кампании и электоральным процедурам в РФ как таковым", - говорится в Telegram-канале комиссии.

В частности, в сообщении приводятся несколько публикаций на ресурсах, выключенных в реестр иноагентов, в которых в том числе содержатся бездоказательные обвинения в "принуждении и незаконном сборе подписей" в поддержку выдвижения Владимира Путина, а также призывы добиваться признания нелегитимности российской власти.

"Рабочая группа комиссии предупреждает, что в соответствии с <...> законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "иностранный агент не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума", - подчеркивается в сообщении комиссии.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.