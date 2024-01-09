Зюганов заявил об утверждении штабом Харитонова основы его программы на выборах президента

Она содержит 15 пунктов, отметил лидер КПРФ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Штаб кандидата в президента РФ от КПРФ Николая Харитонова утвердил основные 15 пунктов его программы на выборах. Об этом журналистам сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

9 января Центризбирком РФ зарегистрировал Харитонова в качестве кандидата на выборах президента РФ. Он стал третьим зарегистрированным кандидатом, ранее ЦИК зарегистрировал лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

"Все эти дни после нашего съезда, команда работала, штаб активно трудился, вчера он окончательно утвердил 15 основных пунктов программы [на выборах]. Сегодня на расширенной встрече секретариата и руководителей наших комитетов мы ее утвердим окончательно, в том числе программу выступлений в регионах РФ", - рассказал Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что предстоящие выборы имеют исключительное значение, и он как человек, имеющий опыт участия в президентских кампаниях, уверен, что программа, реальный политический опыт и сильная команда Харитонова покажут гражданам РФ, что у них есть выход из того "тупика, в который их загнали в лихие 90-е".

Харитонов в свою очередь отметил, что его программа на выборах президента начинается с лозунга "Поиграли в капитализм и хватит!", все подробности которого продуманы в его программе.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.