ЦИК опубликовал сведения о доходах и имуществе Слуцкого и Даванкова

Кандидат в президенты от ЛДПР с 2017 по 2022 год заработал почти 36 млн рублей, а кандидат от партии "Новые люди" получил почти 77 млн рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от ЛДПР, лидер партии Леонид Слуцкий с 2017 по 2022 год заработал почти 36 млн рублей, а вице-спикер Госдумы и кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков - почти 77 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте ЦИК РФ сведениях о доходах и имуществе обоих зарегистрированных кандидатов.

Общая сумма доходов Слуцкого за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, то есть с 2017 по 2022 год составила 35 989 903 рубля, Даванкова - 76 915 249 рублей. Среди источников доходов в декларации Слуцкого указаны зарплата в Госдуме и продажа имущества, у Даванкова - зарплаты в Госдуме и организациях, где работал ранее, среди них числятся АНО "Россия - страна возможностей" и АО "Фаберлик", а также продажа имущества, доходы от вкладов и ценных бумаг, пособие по временной нетрудоспособности.

В собственности Слуцкого - два земельных участка (1 200 кв. м и 168 кв. м) и жилой дом (805,6 кв. м) в Московской области, три квартиры (одна - 54 кв. м в Ростовской области, две - 38,7 кв. м и 169,2 кв. м - в Москве) и один гараж в Москве (18,1 кв. м). У Даванкова в собственности земельный участок (3 179 кв. м) и жилой дом (496,8 кв. м) в Московской области, квартира в Москве (79,7 кв. м, доля в праве 1/4) и автомобиль Mercedes-Benz 2019 года выпуска. Вице-спикер Госдумы имеет 19 счетов в банках на общую сумму - 3 531 173 рубля, также он указал свое участие в коммерческих организациях.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Слуцкий и Даванков 5 января были зарегистрированы ЦИК кандидатами в президенты. Публикация сведений о доходах и имуществе за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, является одним из требований к кандидатам в президенты РФ.