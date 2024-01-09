Песков заявил, что предвыборная программа Путина выйдет своевременно

Пресс-секретарь главы государства отметил, что это тема предвыборного штаба нынешнего президента страны

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Предвыборная программа президента России Владимира Путина будет опубликована своевременно, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Она должна быть опубликована в установленные законом сроки", - ответил представитель Кремля на вопрос, скоро ли будет готова предвыборная программа и будет ли это единый документ. Песков вместе с тем отметил, что "это тема [предвыборного] штаба" Путина.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Действующий глава государства идет на них в качестве самовыдвиженца. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря, срок их подачи в Центризбирком РФ - до 31 января.