Эксперты Совбеза России обсудили включение новых членов БРИКС в работу объединения

В Совете безопасности отметили, что участники организации уже вышли "на уровень полноценного стратегического партнерства"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Секция по глобальным проблемам и международной безопасности научного совета при Совбезе РФ предложила меры, которые помогут оперативно "встроить" новых участников БРИКС в работу объединения.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности, эксперты рассмотрели сотрудничество БРИКС в сфере безопасности. "Проведен анализ ситуации, связанной с расширением БРИКС, а также сформирован ряд предложений, направленных на оперативное "встраивание" новых членов в работу в многостороннем формате в период российского председательства в объединении в 2024 году", - отмечается в сообщении.

В Совбезе подчеркнули, что члены БРИКС уже вышли "на уровень полноценного стратегического партнерства" и важно далее наращивать внешнеполитическую координацию, развивать диалог по вопросам безопасности.

Научный совет был образован для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза РФ. В его состав, как правило, включаются представители государственных академий наук, научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты

К группе БРИКС, основанной в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.