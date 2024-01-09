Миссия РФ: США включили в резолюцию СБ ООН "лицензию на убийство" мирных палестинцев

Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева указала, что "в ход пошли самые грязные инструменты давления и шантажа"

ООН, 9 января. /ТАСС/. США при помощи давления и шантажа вынудили Совет Безопасности (СБ) ООН изменить первоначальный текст ближневосточной резолюции и включить в него "фактически лицензию на убийство" мирных палестинцев в Газе. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Оно проводится в связи с вето США на предложенную Россией к ближневосточной резолюции поправку, которая предполагает призыв к немедленному прекращению боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта.

"В ход пошли самые грязные инструменты давления и шантажа, которые наши американские коллеги лукаво называют эффективной двусторонней дипломатией. <...> После нескольких дней активного выкручивания рук США добились того, что изначальный замысел проекта был полностью искажен. Вместо призыва к прекращению боевых действий в тексте появилась формулировка с прямо противоположным смыслом - призыв создавать условия для прекращения боевых действий, то есть фактически лицензия Израилю на убийство мирных палестинце в Газе под предлогом того, что зачистка сектора - это якобы и есть те самые шаги в целях создания упомянутых условий", - сказала дипломат.

По ее словам, Вашингтон "повел крайне нечистоплотную игру", чтобы "сохранить для своего главного ближневосточного союзника полную свободу рук в Газе".

Евстигнеева добавила, что Россия руководствовалась "безусловным моральным императивом" спасения мирных жителей Газы и не могла допустить, чтобы Совет Безопасности "подписался под скроенным по американским лекалам документом, который благословил бы продолжение истребления газавитян". Поэтому Россия предложила поправку, в которой "восстанавливались формулировки из изначального эмиратского проекта о необходимости прекращения боевых действий, поддержанные арабской группой". Зампостпреда РФ убеждена, что, выступив против, Вашингтон "фактически саморазоблачился, показав, что реальная цель всех его закулисных интриг - не выработать компромиссный текст, как лицемерно ранее заявляла американская делегация, а продавить через СБ ООН свободу рук руководству Израиля на любые, включая самые бесчеловечные, шаги по дальнейшей зачистке Газы".