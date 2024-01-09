Постпредство РФ: в декабре СБ ООН был близок к консенсусу по прекращению огня в Газе

Зампостпреда РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева отметила, что дискуссия по Газе в совете в 2023 году "закончилась на печальной, если не сказать трагической, ноте"

ООН, 9 января. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН был максимально близок к консенсусу в вопросе прекращения боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, однако действия США не позволили СБ реализовать вверенный ему мандат по поддержанию мира и безопасности. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"В декабре прошлого года [Совет Безопасности] был как никогда близок к консенсусу в отношении требования к сторонам о прекращении огня для обеспечения безопасных условий оказания необходимого гуманитарного содействия всем нуждающимся в самой старой болевой точке региона. Реальная причина того, что он не смог это сделать, одна: деструктивная линия США, которые бросили весь арсенал политико-дипломатических рычагов не ради установления мира, а чтобы целенаправленно подорвать многосторонние усилия под эгидой ООН ради своих корыстных геополитических интересов", - сказала она на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое проводится в связи с вето США на предложенную Россией к ближневосточной резолюции поправку, которая предполагает призыв к немедленному прекращению боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта.

Евстигнеева отметила, что дискуссия по Газе в совете в 2023 году "закончилась на печальной, если не сказать трагической, ноте". Но дело вовсе не в том, что этот орган "не способен реализовать вверенный ему мандат по поддержанию мира и безопасности в силу своих институциональных особенностей", убеждена дипломат.