В ГД внесли законопроект о денонсации пенсионного обеспечения сотрудников ОВД СНГ

Согласно пояснительной записке, соглашение было направлено прежде всего на защиту пенсионных прав сотрудников ОВД СССР до принятия странами СНГ собственных законодательных актов, направленных на пенсионное обеспечение таких граждан

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации РФ Соглашения о порядке пенсионного обеспечения и госстрахования сотрудников органов внутренних дел (ОВД) стран - участниц СНГ. Документ размещен в думской электронной базе.

"Денонсировать Соглашение о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанное в городе Ашхабаде 24 декабря 1993 года", - указывается в документе.

Как указывается в пояснительной записке, соглашение было направлено прежде всего на защиту пенсионных прав сотрудников ОВД СССР до принятия странами СНГ собственных законодательных актов, направленных на пенсионное обеспечение таких граждан. "А в государствах - участниках СНГ в настоящее время сформировано по данному вопросу национальное законодательство, свою задачу по обеспечению пенсионных прав лиц, уволенных из органов внутренних дел, на переходный период соглашение выполнило", - отмечается в документе.

Уточняется также, что после денонсации Россией соглашения при обращении граждан РФ, переехавших на постоянное жительство в другие государства СНГ, выплата им пенсий будет осуществляться в соответствии с утвержденным правительством РФ положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы России.