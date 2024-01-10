Избирательный штаб Путина принял первые партии подписей из всех 89 регионов

В Москве идет работа по подсчету и проверке уже привезенных подписных листов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, еще из 12 регионов поступили в его центральный избирательный штаб в Гостином дворе в Москве, передает корреспондент ТАСС. Таким образом, штаб Путина принял первые партии подписей из всех 89 регионов РФ.

Сегодня в центральный штаб были доставлены подписи из республик Саха (Якутия) и Бурятии, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей.

Ранее в штаб были доставлены подписи из 77 субъектов страны, в результате самовыдвижение действующего главы государства на предстоящих выборах в марте поддержали жители каждого региона России. При этом сбор подписей будет продолжаться, параллельно с этим идет работа по подсчету и проверке уже привезенных в штаб подписных листов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Как сообщила ранее сопредседатель штаба Марьяна Лысенко, в поддержку самовыдвижения Путина уже собрано более 1,3 млн подписей.

О кандидатах

На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

В списке возможных кандидатов и на этапе сбора подписей, помимо Путина, находятся еще двое самовыдвиженцев - блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.