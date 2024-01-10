Бондарев назвал бюрократию одной из причин для реформирования ООН

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что у организации есть "провалы в миротворческой деятельности"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) не способна быстро реагировать на кризисные ситуации в мире из-за излишней бюрократизации, поэтому требуется реформирование организации. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Неспособность быстро среагировать на кризисные ситуации из-за известной излишней бюрократизации в принятии решений требует реформирования в ООН и разработки новых подходов для оперативного реагирования на происходящие процессы в мире", - написал политик в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, следует признать малую эффективность ООН при решении конкретных вопросов и международных конфликтов, в том числе и "провалы в миротворческой деятельности". Кроме того, считает Бондарев, ООН при принятии решений необходимо руководствоваться интересами всего человечества.

"Хотелось бы, чтобы ООН исходила из интересов всего человечества и цивилизации в целом, а не интересов отдельных стран - сторонников однополярного мироустройства", - считает он.

Первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН была открыта 10 января 1946 года в Лондоне. На этой сессии присутствовали представители 51 государства. В настоящее время членами Генеральной Ассамблеи ООН являются более 190 государств. Согласно уставу ООН, Генеральная Ассамблея ООН имеет следующие функции и полномочия: рассматривать общие принципы сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности, в том числе в вопросах разоружения, и делать соответствующие рекомендации; обсуждать любые вопросы, относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности; организовывать исследования и готовить рекомендации в целях содействия международному политическому сотрудничеству, получать и рассматривать доклады Совета Безопасности и других органов ООН.