Первый замгенсека СНГ заявил, что информационные войны достигли беспрецедентных масштабов

По словам Леонида Анфимова, в сложившихся условиях очень высока роль журналистов в противодействии цветным революциям

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Масштаб и напряженность информационных войн достигли беспрецедентного уровня, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Леонид Анфимов.

"Идут информационные войны, равным которым по масштабу и напряженности не было за всю историю существования человечества", - сказал он на состоявшейся в Исполнительном комитете СНГ в Минске церемонии награждения журналистов, освещающих события в Содружестве.

Анфимов отметил, что "нападки, совершаемые средствами массовой информации недружественных стран", на Белоруссию, Россию и другие государства СНГ начинаются, "когда что-то не получается у кого-то решить политическими средствами". В частности, он упомянул о настойчивых попытках внешних сил разорвать связи между странами и народами бывшего СССР.

"Начиная с 2000-х годов мы начинаем еще более и более сближаться друг с другом, интегрироваться в различных сферах человеческой деятельности, начиная от социальной и заканчивая экономической. И чем сильнее мы становимся, тем большую озлобленность вызывает у наших недругов вот эта сплоченность и интеграция наших народов и наших государств. И, конечно, все эти потуги в виде цветных революций сопровождаются информационными войнами, которые ведут профессионалы очень высокого уровня через воздействие на умонастроения наших людей", - сказал первый замгенсека СНГ.

По его словам, в сложившихся условиях очень высока роль журналистов в противодействии цветным революциям, в ходе которых всегда "общественное сознание подогревалось ангажированной информацией". "Информация [журналистов] зачастую является для человека истиной в последней инстанции, и журналисту иногда верят больше, чем верят представителю власти. И поэтому настолько велика сегодня роль и гражданская позиция журналиста в сохранении мира и спокойствия", - подчеркнул Анфимов.