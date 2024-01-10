Подозреваемая в халатности глава Кургана ушла в отставку

Временно исполняющей обязанности главы города станет Анастасия Аргышева

ТАСС, 10 января. Глава Кургана Елена Ситникова, подозреваемая в халатности, досрочно прекратила полномочия по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности главы города станет Анастасия Аргышева, сообщили ТАСС в администрации города.

"Сегодня, 10 января 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана Елены Ситниковой. Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты Курганской городской думы единогласно поддержали ее решение. Временно исполнять полномочия главы города Кургана будет первый заместитель главы города Кургана Анастасия Николаевна Аргышева", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что Ситникова останется в команде, но перейдет на другую должность. Председатель городской думы Игорь Прозоров вручил ей благодарственное письмо.

Ранее суд избрал Ситниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении нее возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). По данным местных СМИ, уголовное преследование может быть связано с природными пожарами в Кургане в этом году.

Елена Ситникова родилась 22 ноября 1974 года. Имеет два высших образования: в 1997 году окончила Курганский государственный университет по специальности "филология", в 2005 году - по специальности "юриспруденция". В органах исполнительной власти и местного самоуправления проработала 26 лет. В июле 2021 года была назначена главой Кургана.

Аргышева родилась 26 ноября 1981 года, в 2009 году окончила Курганский государственный университет по специальности "социальная работа".