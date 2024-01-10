Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач

По словам президента, успех обеспечен, если вместе работать над решением конкретных вопросов

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует в себе силы и энергию для работы на страну и решения стоящих перед ней задач.

"Вы знаете, поскольку мы с этой точки зрения рассматриваем эти важные вопросы, с семейной точки зрения, я несколько раз ловил себя, знаете, на чем, я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач, но вот что любопытно, если оставаться в рамках обсуждения большой семьи. Я вот когда смотрю, когда наши люди добиваются каких-то результатов в науке, в культуре, в образовании, в медицине, в спорте, я смотрю на этих молодых, красивых, энергичных, талантливых людей, знаете, у меня такое чувство очень часто возникает, что как будто это вот мои дети, это наша семья, я так радуюсь за них просто их успехам, их благополучию, их потенциалу", - сказал он на встрече с представителями общественности Анадыря, отвечая на вопрос отца многодетной семьи о том, как президент РФ справляется с руководством большой, многомиллионной страной.

"В этом потенциал России. И когда мы все вместе работаем над решением конкретных вопросов, задач, вот как сейчас, и делаем это в спокойном, деловом, доброжелательном ритме, режиме, системно успех обеспечен", - подчеркнул Путин.