Путин провел встречу с губернатором Чукотки

Владислав Кузнецов доложил президенту об основных социально-экономических показателях, а также об актуальных вопросах

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в продолжение рабочего дня на Чукотке провел встречу с губернатором - председателем правительства региона Владиславом Кузнецовым.

Глава Чукотки доложил об основных социально-экономических показателях, а также об актуальных вопросах. Особое внимание на встрече было уделено решению проблемы аварийного жилья, развитию логистики, туризма, высокоскоростного интернета.

Путин прибыл в Анадырь 10 января - это его первая поездка на Чукотку. Глава государства пообщался с местными жителями, а также посетил круглогодичный тепличный комплекс, где выращивают овощи и зелень.