В ДНР вручили первые удостоверения доверенных лиц Путина

Ими стали директор "Русского центра " Елена Евсеева и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Самохин

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Глава парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Жога вручил первых два удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина. Мероприятие прошло на площадке регионального избирательного штаба, передает корреспондент ТАСС.

Доверенными лицами Путина в ДНР стали директор "Русского центра " Елена Евсеева и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Самохин.

"Сегодня мы вручили первые два удостоверения доверенным лицам кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина. Это большой груз ответственности. Они слушают людей на местах, их чаяния и пожелания, организуют работу с обращениями", - сказал журналистам Жога.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.