В ДНР сбор подписей за Путина организовали с учетом террористических угроз со стороны ВСУ

Пикеты постоянно передвигаются и перебазируются, рассказал руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Самохин

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина в Донецкой Народной Республике (ДНР) проходит с учетом существующих рисков террористических угроз со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сергей Самохин.

"В прифронтовых районах ДНР из соображений безопасности пикеты не открывались. Из-за обстрелов, которые участились. <...> Если есть угроза обстрела, или предупреждение со стороны органов безопасности, мы тут же прекращаем работу волонтеров. Меры безопасности продуманы, пикеты постоянно передвигаются, перебазируются. Можно было бы сделать стационарные пункты сбора подписей, и людям было бы проще. Но это бы увеличило вероятность обстрелов и угроз", - сказал Самохин.

Он подчеркнул, что пока ситуаций, которые могли бы угрожать жизни людей, удалось избежать. Сбор подписей продолжается.

Председатель правительства ДНР Артем Жога вручил первых два удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Ими стали директор "Русского центра" Елена Евсеева и руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Самохин.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.