Поддержка многодетных, продление "Земского учителя". Темы беседы Путина с жителями Чукотки

Президент России Владимир Путин впервые посетил Чукотку. По Анадырю глава государства передвигался на снегоболотоходе, посетил тепличный комплекс и встретился с жителями региона.
В ходе общения с жителями Чукотки Путин сообщил о продлении программы "Земский учитель" до 2030 года, поддержал предложение освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на жилье и подчеркнул важность сохранения культуры коренных малочисленных народов.
ТАСС собрал ключевые заявления президента.
О поддержке многодетных семей
- "Радует то, что у нас становится модным иметь много детей". Очень важно, чтобы "государство такие семьи поддерживало".
- Одна из мер поддержки, предложенная жителями Чукотки, - освобождение от налога на жилье многодетных семей Дальнего Востока. "Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято".
- На Чукотке и в других регионах Дальнего Востока можно ввести дополнительную выплату на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. "Я соответствующее поручение правительству и Минфину сформулирую и, соответственно, региональным властям. Коллеги все проработают, и в ближайшие несколько месяцев решение будет принято".
- При этом не стоит расширять возможность использования материнского капитала для покупки автомобиля. "Как только мы начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей". Вместо этого следует "проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей" для многодетных семей на Дальнем Востоке.
О поддержке участников СВО
- Потребности российской спецоперации на Украине финансируются в полном объеме, задержки при перечислении выплат бойцам СВО объясняются "бюрократическими сбоями".
- Объективные проблемы с транспортом, из-за которых военнослужащий, особенно из отдаленных регионов, не может вовремя вернуться в часть, не должны становиться причиной остановки выплат. "Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, но самолет не может сесть. <...> Вот конкретный сбой из-за транспортной схемы. А с рядовым человеком тем более может это происходить".
- Положенный участникам СВО отпуск, если он не был использован, "не должен пропадать". "Это правило уже в Минобороны реализуется".
- Готовится изменение в законодательство, которое позволит военнослужащим, получившим серьезные ранения, при желании продолжать службу в ВС РФ, например в военкоматах, "либо выполнять аналогичные функции". "Министерство обороны вышло с таким предложением, безусловно, мы это поддержим".
О сфере образования
- Программа "Земский учитель", по условиям которой педагоги переезжают в города или села с населением до 50 тыс. человек и получают компенсационные выплаты, востребована, в частности, на Дальнем Востоке. "Мы ее продлим до 2030 года".
- Нацпроект "Образование", в рамках которого учебные заведения оснащаются современным оборудованием, "можно и нужно" продлить. Средства на ремонт школ выделяются из федерального бюджета, но "региональные бюджеты должны подхватывать определенный уровень оснащения". Следующим этапом федеральной программы по ремонту могут стать детские сады.
О поддержке коренных малочисленных народов
- Многообразие культуры - "одно из самых больших достояний России", но без сохранения национальных языков это "уже не полноценная культура, это какие-то осколки культур".
- Поддержка коренных малочисленных народов "требует особого внимания". Вопрос упрощения процедуры, по которой в образовательный стандарт включаются учебники языков коренных народов Севера, будет проработан.
О развитии туризма на Крайнем Севере
- Федеральная программа развития внутреннего туризма "работает достаточно активно", но в нее необходимо вписать задачи с учетом особенностей северных регионов. В частности, расчет выделяемых субсидий на развитие туризма на Чукотке можно вести не по всему году, а по сезонам, поскольку "тогда это будут другие цифры".
О мультипликации
- В современных мультфильмах западного производства "все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого". Советские мультфильмы "совсем другого качества". "Эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие совсем другое на формирующегося человека оказывают". В России продолжится поддержка отечественной анимации.
Об итогах года
- Россия - "самодостаточная страна во всех смыслах этого слова", сильная и "идущая вперед, уверенно смотрящая вперед". "Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года". Между тем ведущие экономики Европы сейчас переживают не лучшие времена. "У нас рост, а у них падение". Оказалось, что зависимость западных стран "от нас больше, чем наша от них".