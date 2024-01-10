Поддержка многодетных, продление "Земского учителя". Темы беседы Путина с жителями Чукотки

Президент России Владимир Путин впервые посетил Чукотку. По Анадырю глава государства передвигался на снегоболотоходе, посетил тепличный комплекс и встретился с жителями региона.

В ходе общения с жителями Чукотки Путин сообщил о продлении программы "Земский учитель" до 2030 года, поддержал предложение освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на жилье и подчеркнул важность сохранения культуры коренных малочисленных народов.

ТАСС собрал ключевые заявления президента.

О поддержке многодетных семей

"Радует то, что у нас становится модным иметь много детей". Очень важно, чтобы "государство такие семьи поддерживало".

Одна из мер поддержки, предложенная жителями Чукотки, - освобождение от налога на жилье многодетных семей Дальнего Востока. "Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято".

На Чукотке и в других регионах Дальнего Востока можно ввести дополнительную выплату на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. "Я соответствующее поручение правительству и Минфину сформулирую и, соответственно, региональным властям. Коллеги все проработают, и в ближайшие несколько месяцев решение будет принято".

При этом не стоит расширять возможность использования материнского капитала для покупки автомобиля. "Как только мы начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей". Вместо этого следует "проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей" для многодетных семей на Дальнем Востоке.

О поддержке участников СВО

Потребности российской спецоперации на Украине финансируются в полном объеме, задержки при перечислении выплат бойцам СВО объясняются "бюрократическими сбоями".

Объективные проблемы с транспортом, из-за которых военнослужащий, особенно из отдаленных регионов, не может вовремя вернуться в часть, не должны становиться причиной остановки выплат. "Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, но самолет не может сесть. <...> Вот конкретный сбой из-за транспортной схемы. А с рядовым человеком тем более может это происходить".

Положенный участникам СВО отпуск, если он не был использован, "не должен пропадать". "Это правило уже в Минобороны реализуется".

Готовится изменение в законодательство, которое позволит военнослужащим, получившим серьезные ранения, при желании продолжать службу в ВС РФ, например в военкоматах, "либо выполнять аналогичные функции". "Министерство обороны вышло с таким предложением, безусловно, мы это поддержим".

О сфере образования

Программа "Земский учитель", по условиям которой педагоги переезжают в города или села с населением до 50 тыс. человек и получают компенсационные выплаты, востребована, в частности, на Дальнем Востоке. "Мы ее продлим до 2030 года".

Нацпроект "Образование", в рамках которого учебные заведения оснащаются современным оборудованием, "можно и нужно" продлить. Средства на ремонт школ выделяются из федерального бюджета, но "региональные бюджеты должны подхватывать определенный уровень оснащения". Следующим этапом федеральной программы по ремонту могут стать детские сады.

О поддержке коренных малочисленных народов

Многообразие культуры - "одно из самых больших достояний России", но без сохранения национальных языков это "уже не полноценная культура, это какие-то осколки культур".

Поддержка коренных малочисленных народов "требует особого внимания". Вопрос упрощения процедуры, по которой в образовательный стандарт включаются учебники языков коренных народов Севера, будет проработан.

О развитии туризма на Крайнем Севере

Федеральная программа развития внутреннего туризма "работает достаточно активно", но в нее необходимо вписать задачи с учетом особенностей северных регионов. В частности, расчет выделяемых субсидий на развитие туризма на Чукотке можно вести не по всему году, а по сезонам, поскольку "тогда это будут другие цифры".

О мультипликации

В современных мультфильмах западного производства "все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого". Советские мультфильмы "совсем другого качества". "Эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие совсем другое на формирующегося человека оказывают". В России продолжится поддержка отечественной анимации.

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