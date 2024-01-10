ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидата в президенты РФ Харитонова

С 2017 по 2022 год он заработал более 36 млн рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от КПРФ, депутат Госдумы Николай Харитонов с 2017 по 2022 год заработал более 36 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте ЦИК РФ сведениях о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата.

Общая сумма доходов Харитонова за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, то есть 2017 по 2022 год составила 36 230 066 рублей. Среди источников доходов в декларации указаны зарплата в Госдуме, доходы от вкладов, пенсия, единовременная социальная выплата, пособие по временной нетрудоспособности.

В собственности Харитонова есть два земельных участка - в Новосибирской области (1 900 кв. м, доля в праве 1/3) и в Краснодарском крае (1 934 кв. м, общая долевая собственность), жилой дом в Новосибирской области (87,2 кв. м, доля в праве 1/3), две квартиры - в Москве (102,4 кв. м) и в Краснодарском крае (98,1 кв. м), гараж в Новосибирской области (28 кв. м) и автомобиль УАЗ-31519 2000 года выпуска. Также депутат Госдумы имеет шесть счетов в банках на общую сумму 5 761 187 рублей.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится с 15 по 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Харитонов был зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты 9 января. Публикация сведений о доходах и имуществе за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, является одним из требований к кандидатам в президенты РФ.