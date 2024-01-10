Песков назвал отчасти рискованной поездку Путина на снегоходе

Владимир Путин прокатился на снегоболотоходе во время своего визита на Чукотку

Владимир Путин прокатился на снегоболотоходе во время своего визита на Чукотку

Как отметил пресс-секретарь главы государства, зимник не был официально открыт из-за недостаточной толщины льда

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Поездка президента РФ Владимира Путина по Чукотке на снегоболотоходе была отчасти рискованной, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он рассказал, что зимник не был официально открыт из-за недостаточной толщины льда.

"Официально зимник еще не открылся. Он, оказывается, официально откроется только в феврале месяце, - рассказал Песков. - На самом деле все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются. Все соотносят массу машины". "Толщина льда еще не такая, чтобы она гарантировала спокойный проезд любого транспорта", - уточнил он.

При этом перед приездом Путина, "конечно, все это было проверено десять раз специальными службами, не зря которые приезжают сюда, в передовую группу", заключил Песков.

Владимир Путин впервые посетил Чукотку. От аэропорта до столицы региона Анадыря он добирался на снегоболотоходе. У этого вида транспорта большие колеса со сверхнизким давлением, которые больше, чем у внедорожника. Это позволяет передвигаться по региону в местах, где нет автодорог, но используются, например, зимники - раскатанные ледовые или санные пути.