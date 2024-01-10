Свыше 15 тыс. членов УИК в Подмосковье проинформируют жителей о выборах президента России

Члены УИК в ходе поквартирного обхода расскажут избирателям о месте нахождения, времени работы и контактах УИК, о сроках и порядке избирательных действий

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Адресное информирование избирателей Московской области о выборах президента РФ пройдет с 17 февраля по 7 марта 2024 года, в поквартирном обходе примут участие свыше 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

"С 17 февраля по 7 марта на территории Подмосковья будет проводиться адресное информирование избирателей о предстоящих выборах президента страны", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что свыше 15 тыс. специально подготовленных членов участковых избирательных комиссий области в ходе поквартирного обхода расскажут избирателям о месте нахождения, времени работы и контактах УИК, о сроках и порядке избирательных действий. Также они сообщат о днях и времени голосования и о возможных формах голосования на выборах президента.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится с 15 по 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.