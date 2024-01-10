Песков заявил, что дату встречи Путина и Эрдогана пока не выбрали

В случае необходимости лидеры всегда могут созвониться по телефону, сообщил пресс-секретарь главы российского государства

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Дата встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана согласовывается по дипломатическим каналам, при этом в случае необходимости лидеры всегда могут созвониться по телефону, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Постоянно есть потребность в общении Путина и Эрдогана, и вы знаете, что есть договоренность, что они встретятся. И Путин сам говорил, что "я приеду в Турцию", мы только выберем время. Пока время еще не выбрали, оно будет согласовываться по дипканалам, и рано или поздно это общение произойдет", - сказал представитель Кремля.

Он назвал такие контакты важными прежде всего с точки зрения двусторонних отношений РФ и Турции. "При необходимости они (Путин и Эрдоган - прим. ТАСС) могут созвониться очень быстро. Такие планы реализуются буквально за часы", - заключил Песков.