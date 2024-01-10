Песков сообщил, что Путин после Чукотки посетит Хабаровск

По словам представителя Кремля, президент встретится с местным бизнесом и осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после посещения Чукотки отправляется в Хабаровск, где встретится с местным бизнесом и осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Хабаровске нас ждет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов, и потом там нас ждет беседа [президента] с местным бизнесом, с предпринимателями. Будет достаточно много предпринимателей, предметный разговор", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Путин отдельно пообщается с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Кроме того, президент посетит в Хабаровске местную мультипликационную студию. "Там очень хорошая мультстудия, которая уже вышла на международные рынки, снимает очень известные мультики, и там [президент] пообщается", - пояснил Песков. В целом он отметил, что создание креативных мастеров очень важно для дальневосточных регионов, "где нужно задействовать любые возможности для создания новых рабочих мест". Песков напомнил, что в ходе общения Путина с местными жителями в Анадыре также затрагивалась тема поддержки отечественной анимации. Президент, в частности, поставил добрые советские мультики в пример современным западным мультфильмам, в которых "все стреляет и скачет".

Путин работал на Чукотке 10 января. Помимо встречи с жителями он посетил круглогодинчый тепличный комплекс и встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.

Хабаровск Путин посещал в предыдущий раз более 10 лет назад - 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке. Оттуда же президент в тот раз выступил с новогодним обращением.