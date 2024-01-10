Песков: Путин беседует с Шойгу и обсуждает вопросы СВО несколько раз в сутки

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин беседует с министром обороны Сергеем Шойгу по несколько раз в день. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представители СМИ обратили внимание, что на последних встречах участники СВО или их близкие рассказывали Путину о некоторых организационных сбоях, а глава государства обещал обсудить это с Шойгу. Журналисты уточнили у Пескова, состоялся ли уже такой разговор.
"Разговор с министром обороны происходит несколько раз в сутки", - заметил в ответ представитель Кремля.