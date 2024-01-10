Песков заявил, что в мирном процессе вокруг Украины пока нет прогресса

Поэтому Россия продолжает специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По каким-то мирным процессам - здесь по-прежнему пустота", - подчеркнул Песков. "Совершенно труднообъяснимые процессы по этой "мирной формуле" [президента Украины Владимира] Зеленского: какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую "мирную формулу" без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного в этом плане нет", - указал пресс-секретарь главы государства.

"Де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - заключил Песков.

Зеленский предложил так называемую мирную формулу в ноябре 2022 года, она не предполагает никаких шагов со стороны Киева и предполагает возмещение убытков от боевых действий за счет Москвы. Продвигая "мирную формулу", Украина многократно отказывалась от предложений и посредничества третьих сторон.

Возможность контактов между Украиной и Россией также оказалась парализованной, после того как Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой в президентство Владимира Путина. РФ при этом подчеркивает, что не отказывалась от переговоров с Украиной.