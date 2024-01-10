Слуцкий заявил, что США надо взглянуть в зеркало вместо обвинений РФ во вмешательстве

Лидер ЛДПР отметил, что у Соединенных Штатов нет доказательств попыток вмешательства России как в грядущие президентские выборы в этой стране, так и в прошедшие

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Спецслужбы США должны посмотреть в зеркало и признать свою роль в попытке глобальной дестабилизации вместо того, чтобы обвинять Россию в намерении вмешаться в грядущие выборы американского президента. Такое мнение высказал председатель международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления глав американских спецслужб.

Ранее директор Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне и директор ФБР Кристофер Рей заявили о намерении РФ вмешаться в предстоящие президентские выборы в США.

"Такие "анонсы" могут быть "дымовой завесой" для подготовки фейков и фальсификаций. Главам АНБ и ФБР лучше бы взглянуть в зеркало и признать роль Соединенных Штатов в попытках глобальной дестабилизации", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Глава комитета отметил, что у США нет никаких доказательств попыток вмешательства России как в грядущие президентские выборы в этой стране, так и в прошедшие. По мнению депутата, именно США часто вмешивались в выборы по всему миру.

"Не стоит, как говорится, судить по себе. Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в других государствах. Но и в свои никому не позволит", - добавил он.