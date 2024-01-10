Захарова высмеяла прогнозы "знаменитой украинской интуиции" Зеленского по России

Официальный представитель МИД РФ заявила, что интуиция президента Украины не подвела ни разу, поэтому на нее можно положиться и ждать санитаров

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла сомнительные прогнозы "знаменитой интуиции" президента Украины Владимира Зеленского, что Россия якобы не выстоит в борьбе с Украиной.

Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на слова Зеленского, заявившего, будто бы "украинская интуиция" подсказывает ему, что Россия якобы не выстоит, если Украина продолжит с ней бороться.

"О, да! Эта знаменитая "украинская интуиция Зеленского". Не подвела ни разу, и все задуманное сбылось. На нее смело можно положиться и ждать. Санитаров", - отметила Захарова с иронией.