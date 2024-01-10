Небензя заявил, что Запад разделяет гражданских на важных и неважных

Гибель последних, по их мнению, можно не замечать, добавил постоянный представитель РФ при ООН

ООН, 10 января. /ТАСС/. Запад цинично разделяет гражданских лиц на важных, и неважных, гибель последних можно не замечать. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Запад хладнокровно проводит различия между важными гражданскими лицами, гибель которых можно использовать для очернения его геополитических конкурентов, и неважными, жизни которых считаются лишь сопутствующими потерями", - сказал он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Украине.

"Это потрясающе циничный, а по сути в чистом виде колониальный подход, который мы наблюдали не раз и в Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Мирные газовитяне, сирийцы, ливийцы, иракцы, афганцы, не говоря уже о русских и украинцах в рамках его [колониального подхода] - не более чем безликие цифры в статистике потерь", - добавил дипломат.