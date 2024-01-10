Небензя назвал поддержку Киева Западом процессом закабаления украинского населения

Выделяемые средства вгоняют страну в долговую яму, считает постоянный представитель России при ООН

ООН, 10 января. /ТАСС/. Продолжение поддержки западными странами киевских властей является процессом закабаления украинского населения. Выделяемые средства вгоняют страну в долговую яму, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Сегодня прозвучало много слов солидарности с Украиной, которую западные спонсоры якобы готовы поддерживать. Однако, как представляется, продолжение поддержки уже давно стало процессом закабаления украинской экономики и, как следствие, населения всей страны", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, созванном западными странами.

Как отметил глава российского диппредставительства, внешний долг Украины с 2022 года "вырос до рекордных $132 млрд". "Ошеломляющие средства, выделяемые Украине по линии МВФ, Евросоюза, а также Вашингтона, вгоняют эту страну в долговую яму на десятилетия вперед", - подчеркнул российский дипломат.

Помимо этого, Небензя напомнил, что "за последние 10 лет количество украинских пахотных земель, перешедших под контроль прежде всего американских агропромышленных транснациональных корпораций, превысило 4 млн га". "Хотим надеяться, что украинцы, наконец, поймут, что на протяжении последних двух лет они были всего лишь пешкой в противостоянии Запада с Россией", - резюмировал он.