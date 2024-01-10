Небензя: киевский режим превратил Украину в несостоявшееся государство

Эта власть привела Украину к экономическому и политическому коллапсу, заявил постоянный представитель РФ при ООН

ООН, 10 января. /ТАСС/. Киевский режим, поверив пустым посылам западных стран, превратил Украину в несостоявшееся государство. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Купившись на щедрые, но пустые посулы заокеанских друзей, эта власть привела Украину к экономическому и политическому коллапсу, превратила ее в несостоявшееся государство, политическая система которого приобретает отчетливые тоталитарные черты", - сказал он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Украине.

"Украинскому народу приходится терпеть многие лишения из-за продажного руководства своей страны, которое готово положить и ее национальные интересы, и жизни граждан ради того, чтобы отработать указания западных спонсоров. Ведь их поддержка - единственное, что позволяет киевской хунте оставаться у власти", - отметил дипломат.