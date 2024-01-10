Постпред РФ: Запад пытается "размыть" российский проект конвенции ООН по инфобезопасности

Запад хочет добавить в него предложения о соблюдении прав человека в виртуальном пространстве, что осложнит борьбу с киберпреступностью, отметил Михаил Ульянов

ВЕНА, 10 января. /ТАСС/. Страны Запада пытаются максимально размыть положения внесенного Россией проекта Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности за счет добавления предложений о соблюдении прав человека в виртуальном пространстве, что осложнит борьбу с киберпреступностью. Об этом написал в своем Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Россия настаивает на криминализации широкого круга преступлений в информационном пространстве. Западники же под различными предлогами стремятся как можно заузить сферу охвата соглашения. К тому же они продвигают в текст [документа] сомнительные "правочеловеческие" положения, недобросовестное применение которых способно существенно снизить эффективность борьбы с преступностью в информационно-телекоммуникационной сфере", - подчеркнул российский дипломат.

Ульянов уточнил, что 8-10 января в Вене проходят заключительные неформальные консультации Спецкомитета ООН по разработке универсальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Россия распространила свой проект Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности в рабочей группе открытого состава всемирной организации по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в марте 2023 года. Документ основан на рекомендациях резолюций Генассамблеи ООН, а также на консенсусных докладах группы 2021 года и групп правительственных экспертов, завершивших деятельность в 2010, 2013, 2015 и 2021 годах. Заключительная сессия Спецкомитета ООН по разработке конвенции должна пройти в Нью-Йорке в конце января - начале февраля 2024 года.