МИД РФ: Запад в Давосе попытается обманом перетянуть на сторону Киева страны Юга и Востока

Встреча пройдет 14 января

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Встреча в Давосе, которая пройдет 14 января, будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Встреча в Давосе будет использована ими [странами Запада] для того, чтобы путем обмана и шантажа в очередной раз попытаться перетянуть на свою сторону страны глобального Юга и Востока. Убеждены, что наши партнеры в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, российская сторона неоднократно разъясняла "ущербность, лицемерие и оторванность" от реальности "формулы" Зеленского и встреч "копенгагенского формата", которые направлены на ее продвижение. "Во-первых, сама "формула" Зеленского является набором ультиматумов в адрес России. Нас пытаются заставить уйти с освобожденных территорий, бросить на растерзание украинских нацистов русских людей, проголосовавших за воссоединение со своей Родиной. Нашу страну хотят привлечь к трибуналу и конфисковать ее законные активы, хранившиеся в западных банках. Такие ультиматумы не могут служить основой для начала переговоров, - подчеркнула она. - Остальные пункты "формулы" Зеленского - о ядерной, продовольственной, энергетической и экологической безопасности - придуманы Киевом, чтобы ввести в заблуждение целевую аудиторию".

"Во-вторых, на Украине действует юридический запрет на переговоры с российским руководством. До его отмены обсуждение любых предложений не имеет никакого практического значения, - напомнила дипломат. - В апреле 2022 года Киев по указке Запада прервал переговоры с Россией. В свою очередь, наша страна никогда не отказывалась от политико-дипломатических средств урегулирования украинского кризиса".

Лицемерие и категории войны

Кроме того, как отметила представитель МИД РФ, любые разговоры об урегулировании на Украине без участия России бессмысленны, а, продвигая при поддержке Запада ультимативную "формулу" Зеленского как не имеющую альтернативы, Киев со своими хозяевами "узурпирует само право на выдвижение мирных инициатив" и блокирует все рациональные идеи других стран, в первую очередь государств глобального Юга и Востока. "На встречах "копенгагенского формата" никакие другие инициативы, кроме киевских, не обсуждаются", - добавила она.

Дипломат подчеркнула, что лицемерие режима Зеленского наглядно проявляется в том, что, готовя встречу в Давосе для обсуждения перспектив мирного урегулирования, он хладнокровно бомбит кассетными боеприпасами гражданские объекты в Белгороде, Донецке и других российских городах, целенаправленно убивая мирных жителей. "В свою очередь, Запад поставляет Киеву боеприпасы, в том числе кассетные и с обедненным ураном, накачивает его вооружениями, способствуя эскалации и затягиванию боевых действий. Не затихает агрессивная риторика с призывами к нанесению "стратегического поражения" России", - продолжила Захарова.

"Все это демонстрирует истинные намерения киевского руководства, Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Их сущностные подходы не меняются. Они продолжают мыслить категориями войны, руководствуются долгосрочными планами уничтожения всего русского, цивилизационного противостояния с Россией, подрыва ее законных интересов в сфере международного мира и безопасности", - резюмировала представитель дипведомства.

14 января в Давосе пройдет четвертая встреча по Украине в "копенгагенском формате". Ее организаторы - Киев и Берн - пригласили представителей более 70 стран и международных объединений.