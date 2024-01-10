Посольство РФ призвало руководство Швеции прекратить доводить население до паранойи

На конференции "Народ и оборона" шведский министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин ранее заявил, что в стране "может быть война"

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Швеции призвало власти королевства прекратить доводить собственное население до паранойи. Соответствующий комментарий дипмиссии размещен в соцсетях в связи с высказываниями военного руководства Швеции о необходимости подготовки к войне.

"В ходе ежегодной конференции "Народ и оборона" отдельные представители военного командования и правительства Швеции посвятили свои выступления тому, чтобы в очередной раз публично напугать шведов якобы практически неизбежной войной с Россией. Что ж, видимо, им это удалось: шведские дети в страхе обращаются на телевидение и записывают полные ужаса видео в TikTok, а в посольство России поступают обращения от взволнованных граждан, которые, в частности, задают вопросы о маршрутах эвакуации, - отмечают в дипмиссии. - В этой связи еще раз призываем шведов не впадать в истерику, а местных политиков - направить свою энергию в мирное русло и подумать о здоровье и благополучии собственных граждан".

Российские дипломаты обратились к тем, кому "удалось не растерять крупицы здравого смысла", с просьбой "продолжать сохранять спокойствие и не поддаваться на низкопробные провокации со стороны некоторых шведских руководителей, склонных к истерии и повышенной тревожности". "Тем же, кто нагнетает милитаристский настрой и мнимую "российскую угрозу", посоветовали бы удовлетворять свою патологическую адреналиновую зависимость куда менее затратными и более мирными способами", - добавили в российской дипмиссии.

В посольстве полагают, что Швеции вместо нагнетания милитаристских настроений следует улучшать медицинское обслуживание и образование, бороться с инфляцией и безработицей, работать над консолидацией общества и повышать безопасность в стране, но "не назло Москве, а потому что это нужно простым шведам". Дипломаты отметили, что "взращивание паранойи в обществе, как правило, не приводит ни к чему хорошему: не каждая психика выдержит, если каждый день пугать воображаемой войной, которая "начнется чуть ли не завтра".

На конференции "Народ и оборона" министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил, что "в Швеции может быть война". Он отметил, что ситуация серьезная и перестройка гражданской обороны идет недостаточно быстро. В свою очередь главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден призвал "по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться".