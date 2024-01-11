Дальневосточная рабочая поездка Путина продолжится в Хабаровске

Президент России, в частности, осмотрит презентацию комплексных планов развития дальневосточных городов, пообщается с местным бизнесом и посетит местную мультипликационную студию

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Рабочий день президента России Владимира Путина пройдет в Хабаровске, куда он прилетел накануне вечером с Чукотки в рамках поездки по Дальнему Востоку.

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент примет участие в серии мероприятий. В частности, осмотрит презентацию комплексных планов развития дальневосточных городов и пообщается с местным бизнесом. По словам представителя Кремля, на этой встрече у президента и предпринимателей состоится предметный разговор.

Помимо этого, Путин пообщается с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и посетит местную мультипликационную студию.

Тема поддержки отечественной анимации затрагивалась в том числе и в ходе общения главы государства с местными жителями в Анадыре, где президент работал 10 января. Так, Путин обращал внимание на разницу между советскими мультифильмами и современными западными, в которых "все стреляет, скачет, бегает" так, что "через полчаса башка отвалится от [просмотра]". "Как дети только это выдерживают?" - удивлялся он. Отечественные же мультики, отмечал глава государства, совсем другого качества, они оказывают на формирующегося человека совершенно иное эмоциональное и эстетическое воздействие. В этой связи президент подчеркивал, что поддержка отечественной анимации в России будет продолжаться.

В предыдущий раз Путин посещал Хабаровск более 10 лет назад - 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке. Оттуда же президент в тот раз выступил с новогодним обращением.

Первый день поездки

В среду глава государства посетил столицу Чукотского автономного округа - Анадырь. Там он осмотрел круглогодинчый тепличный комплекс, пообщался с губернатором региона Владиславом Кузнецовым и провел встречу с жителями города, на которой, в частности, поделился своими впечатлениями о поездке. Президент отметил, что, "когда смотришь на регион своими глазами, некоторые вещи начинают приобретать совсем другое звучание", поскольку, как известно - "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Так, по его словам, добравшись от аэропорта до административного центра на снегоболотоходе по зимнику, "начинаешь понимать, как в этой местности живут люди".

На Чукотке Путин побывал впервые. Как отмечал Песков, с приездом президента в этот регион можно считать, что глава государства "видел всю Россию".

Нынешняя поездка - также первая региональная для Путина в этом году. За 2023 год он побывал в более чем 20 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.