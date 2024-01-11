Небензя заявил, что за США тянется "шлейф превратных толкований" резолюций Совбеза ООН

Постпред РФ при ООН отметил, что Вашингтон приравнивает защиту коммерческих судов к самообороне

ООН, 11 января. /ТАСС/. Целый "шлейф превратных толкований" резолюций Совета Безопасности ООН тянется за США, Россия предостерегает американских коллег от такого поведения. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

"Едва ли нужно напоминать, какой шлейф превратных толкований резолюций совета тянется за Вашингтоном. Под предлогом защиты гражданского населения ведомые американцами войска НАТО уничтожили ливийское государство, искажая положения санкционных резолюций совета по Йемену, они перехватывали в Аравийском море оружие, которое потом поставлялось на нужды Вооруженных сил Украины", - сказал он.

"По словам постоянного представителя США, получается, что Соединенные Штаты приравнивают защиту коммерческих судов к самообороне. То, что они вместе с Великобританией голосовали против поправок <...>, показывает, что они по сути этим голосованием саморазоблачились и что цель продвижения проекта - именно развязать им руки в вольной трактовке права на защиту судов со ссылкой на самооборону. Предостерегаем американских коллег от такого поведения", - отметил дипломат.

Небензя подчеркнул, что принятая резолюция будет применяться "в строго очерченных в ней географических рамках Красного моря" без проекции ее положений на иные районы мирового океана.

Ранее Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море и требованием их немедленного прекращения. За документ проголосовали 11 членов Совбеза, 4 страны, в том числе Россия, воздержались.

РФ предлагала три поправки в текст резолюции, в том числе указание палестино-израильского конфликта в качестве причины обострения ситуации в Красном море, однако они были отклонены Совбезом. Как заявил перед голосованием Небензя, именно эскалация в Газе является "коренной причиной" нынешней ситуации в Красном море, "без упоминания этого в резолюции будет нарушена причинно-следственная связь и искажен общий контекст происходящего".