Песков рассказал, что Путин любит получать информацию из первых рук

По словам пресс-секретаря президента России, это для главы государства "хороший повод сформулировать по ходу поручение"

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин любит получать информацию из первых рук, что позволяет формулировать поручения по ходу беседы. Об этом рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент прибыл в Хабаровск накануне вечером с Чукотки в рамках поездки по Дальнему Востоку. Представитель Кремля отметил, что предстоит очень важная беседа главы государства с деловыми кругами региона в Хабаровске. "Путин любит из первых рук получать информацию. Она для него важна. Во-первых, он не по справкам, а непосредственно от участника процесса получает информацию. И потом - это хороший повод сформулировать по ходу поручение так же, как это было на встрече с общественниками в Анадыре", - сказал представитель Кремля в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале Зарубин.

В предыдущий раз Путин посещал Хабаровск более десяти лет назад - 31 декабря 2013 года после наводнения на Дальнем Востоке. Оттуда же президент в тот раз выступил с новогодним обращением.