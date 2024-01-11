Володин заявил, что ГД в приоритетном порядке рассмотрит проекты о запрете треш-стримов

Председатель Госдумы отметил, что получил особенно много обращений с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться с таким явлением

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит в весеннюю сессию пакет законопроектов о запрете треш-стримов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими", - отметил он.

Володин пояснил, что в последние дни поступает особенно много обращений с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться с таким явлением.