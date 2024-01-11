Посол РФ в Эквадоре заявил, что в стране контролируют ситуацию на фоне вспышки насилия

Владимир Спринчан отметил, что посольство поддерживает постоянную связь с полицией

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Эквадорские власти полностью контролируют обстановку в столице республики Кито на фоне вспышки насилия в стране. Об этом сообщил "Известиям" посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

"Власти абсолютно контролируют ситуацию в городе Кито. Достаточно спокойно работает общественный транспорт, работают торговые предприятия", - сказал дипломат.

Он уточнил, что посольство поддерживает постоянную связь с полицией, по состоянию на 10 января у российского диппредставительства не было информации о пострадавших среди россиян.

Комментируя обстановку в столице, Спринчан отметил, что в режиме чрезвычайной ситуации учащиеся всех форм образования переведены на дистанционные занятия, сотрудники государственных учреждений также ушли на удаленку. "Но это не означает большой опасности. Просто во избежание захвата заложников, во избежание ненужных жертв среди гражданского населения, там, где государство может регулировать форму работы, оно это взяло", - пояснил посол.