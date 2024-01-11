Путин пообещал когда-нибудь посетить Курилы

Президент РФ призвал развивать туристический кластер островов

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова.

"Надо развивать туристический кластер [Курильских] островов. Там очень интересно, говорят. Не был [там] ни разу, к сожалению, но обязательно приеду", - сказал глава государства на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Путин отметил, что подводный мир Курил одновременно очень интересный и опасный. "[Там] акулы присутствуют между прочим", - обратил внимание президент.