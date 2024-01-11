Сальдо сообщил, что взятый в плен польский наемник не хочет больше связываться с ВСУ

По словам губернатора Херсонской области, мотивацией для участия в боевых действиях на стороне украинского режима для пленного были деньги, но ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий

ГЕНИЧЕСК, 11 января. /ТАСС/. Раненый наемник из Польши, который воевал на стороне украинской армии и был взят в плен российскими военнослужащими в Херсонской области, больше не желает связываться с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Бывший польский наемник, взятый в плен нашими бойцами в районе Крынок, говорит, что не хочет больше связываться с ВСУ. Мотивацией для участия в боевых действиях на стороне украинского режима для нынешнего пленного были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать. С поля боя его эвакуировали и оказали медицинскую помощь россияне", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор региона опубликовал видео, на котором пленный поблагодарил российских военных за помощь и хорошее отношение.

О взятом в плен польском наемнике Сальдо сообщил 19 декабря 2023 года, уточнив, что российские военные оказали поляку первую помощь и обязались доставить его в госпиталь.