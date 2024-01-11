Нарышкин: США 16-18 февраля проведут в Риге семинар для разжигания социальной вражды в РФ

Роль "наставников" сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей, рассказал директор Службы внешней разведки России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены провести 16-18 февраля семинар в Риге с привлечением россиян - выпускников американских программ обмена с целью разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.

"В дальнейшем предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью. Уже готовится программа подобной работы. Предусматривается проведение тренингов в странах ближнего зарубежья. Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях. Отдельное внимание на встречах будет уделяться вопросам отработки безопасной связи с американскими "кураторами". В Вашингтоне также возлагают надежды на подключение стипендиатов к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию", - указал он.

"Первый семинар намечено провести в Риге с 16 по 18 февраля этого года. Роль "наставников" сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей. Не составит большого труда выяснить состав "слушателей", - добавил директор СВР. "Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ", - добавил он.