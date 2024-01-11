ЦИК РФ выделил избиркомам 7,6 млрд рублей для информирования избирателей о выборах

Самая большая сумма выделена Московской области - 370,9 млн рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании принял решение о выделении избирательным комиссиям 88 регионов дополнительно 7,6 млрд рублей на проект "ИнформУИК" для информирования избирателей о выборах президента.

Как сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев, в информировании избирателей о выборах президента примут участие 89 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК) и свыше 320 тыс. членов УИК. "Каждый субъект получит на свой счет эти деньги завтра", - сказал он, добавив, что выделенные деньги являются целевыми, они будут использоваться только для реализации проекта "ИнформУИК".

Деньги будут перечислены 88 региональным избиркомам, кроме Москвы. Самая большая сумма выделена Московской области - 370,9 млн рублей.

Проект и мобильное приложение "ИнформУИК" использовались на региональных выборах в сентябре прошлого года (тогда проект назывался "Мобильная УИК"), в пилотной версии проекта в 2023 году участвовали 78 регионов. Проект помогает членам УИК проводить информационно-разъяснительную работу с избирателями о предстоящих выборах.

Центризбирком получил из федерального бюджета на проведение президентской избирательной кампании 33 млрд 233,8 млн рублей. Из них для нижестоящих избирательных комиссий была предусмотрена большая часть - 32 млрд 846,7 млн рублей. 9 января ЦИК выделил избирательным комиссиям 25 регионов дополнительно 12,3 млн рублей для организации голосования - оснащения избирательных участков специальным технологическим оборудованием, позволяющим людям проголосовать при любых обстоятельствах.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.