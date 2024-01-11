В Южной Осетии откроют 11 участков для голосования на выборах президента России

Посол РФ в Цхинвале Марат Кулахметов отметил, что отличительной особенностью нынешних выборов будет то, что они пройдут в течение нескольких дней

ЦХИНВАЛ, 11 января. /ТАСС/. Одиннадцать избирательных участков отроются на территории Южной Осетии для голосования на выборах президента РФ, которые пройдут 15 -17 марта. Об этом сообщил посол России в Цхинвале Марат Кулахметов на расширенном совещании президента Южной Осетии Алана Гаглоева с участием руководителей министерств, ведомств и глав городов и районов республики.

"На территории Южной Осетии планируется открыть 11 избирательных участков: шесть - в городе Цхинвале и пять - в населенных пунктах республики. Все вопросы будут согласованы с администрациями районов. Мы должны создать максимально комфортные условия для граждан", - сказал Кулахметов. Посол отметил, что отличительной особенностью нынешних выборов будет то, что они пройдут в течение нескольких дней.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, Гаглоев в ходе совещания поручил всем ведомствам, задействованным в процессе подготовки проведения выборов президента РФ на территории Южной Осетии, начать прорабатывать все организационные вопросы и своевременно сообщать обо всех возникающих проблемах для их оперативного решения. Силовому блоку республики поручено обеспечить безопасность как во время подготовки, так и непосредственно в дни проведения голосования.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.