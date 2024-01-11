Памфилова заявила, что избиркомы во время голосования не проводят конкурсы и лотереи

По словам председателя Центризбиркома, "категорически никаких таких деяний не будет происходить там, где будет идти голосование, это аксиома"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Избирательные комиссии всех регионов РФ не занимаются проведением конкурсов и лотерей среди избирателей во время голосования на выборах. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила в ходе заседания, что в продажу поступят проездные карты "Тройка" с изображением логотипа выборов президента РФ. Со своей стороны член ЦИК Евгений Колюшин задал вопрос, не будут ли такие карты раздаваться в подарок избирателям, напомнив о проводившихся ранее конкурсах и лотереях во время голосования и добавив, что сейчас это запрещено. Кириллова ответила, что карты с логотипом выборов президента предназначены для продажи.

"Наши избирательные комиссии ни в Москве, ни где бы это ни было не занимаются организацией никаких конкурсов, лотерей и так далее. И категорически никаких таких деяний не будет происходить там, где будет идти голосование, это аксиома", - заявила Памфилова, комментируя дискуссию.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.